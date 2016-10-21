Фотофакт: В Уфе загорелся очередной новострой

Константин КЛИМОВ

В эти минуты пожарные тушат пожар в одной из новостроек Уфы

Пользователи социальных сетей сообщают о возгорании на севере столицы Башкирии. Как видно из фотографий горит недостроенная многоэтажка на улице Кольцевой в микрорайоне Черниковка. Сейчас на месте работают пожарные, о причинах возгорания пока ничего не известно.

Мы продолжим следить за развитием событий.

Напомним, три недели назад в Уфе произошёл крупный пожар в строящемся офисе Башкирской генерирующей компании, тогда в пожаре погиб рабочий из Кореи.