|
21 октября, пятница
|
ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Уфе загорелся очередной новострой// 21.10.2016
В эти минуты пожарные тушат пожар в одной из новостроек Уфы
Пользователи социальных сетей сообщают о возгорании на севере столицы Башкирии. Как видно из фотографий горит недостроенная многоэтажка на улице Кольцевой в микрорайоне Черниковка. Сейчас на месте работают пожарные, о причинах возгорания пока ничего не известно.
Мы продолжим следить за развитием событий.
Напомним, три недели назад в Уфе произошёл крупный пожар в строящемся офисе Башкирской генерирующей компании, тогда в пожаре погиб рабочий из Кореи.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
30.09.2016 // МОЛНИЯ
Очевидцы пожара в Уфе: в окнах стояли рабочие и кричали, что будут прыгать
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Странная проверка ЦИК: в Уфе не могут посмотреть видео с выборов
21.10.2016 // ПЕРСОНА
Тимербулат Каримов: Главный посыл творчества Мустая Карима – любовь
21.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии открыли вторую очередь солнечной электростанции
21.10.2016 // ПУЛЬС
Рустэм Хамитов: Башкирии не хватает энергомощностей
21.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии родители, виновные в гибели троих детей, получили условные сроки
21.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Ипотека под 11,2% годовых стала доступной клиентам ГК "Госстрой"
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте