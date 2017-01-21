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21 января, суббота
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ФОТОФАКТ
На трассе Уфа-Белорецк возник огромный затор// 21.01.2017
Движение остановлено в обе стороны.
Фото: БашДТП
На трассе Уфа-Белорецк движение практически парализовано. Об этом сообщил один из пользователь сообществе "БашДТП" в социальной сети Вконтакте.
- В Белорецк не суйтесь, всё стоит в обе стороны, - написал пользователь.
Другие пользователи уточнили в комменатариях, что затор образовался на повороте "тещин язык".
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