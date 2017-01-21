На трассе Уфа-Белорецк возник огромный затор

Наталья КУЗНЕЦОВА

Движение остановлено в обе стороны.

Фото: БашДТП

На трассе Уфа-Белорецк движение практически парализовано. Об этом сообщил один из пользователь сообществе "БашДТП" в социальной сети Вконтакте.

- В Белорецк не суйтесь, всё стоит в обе стороны, - написал пользователь.

Другие пользователи уточнили в комменатариях, что затор образовался на повороте "тещин язык".