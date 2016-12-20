В Уфе завершилось строительство главных ледовых городков

Наталья КУЗНЕЦОВА

На две площадки было завезено более 500 кубометров льда.

Фото: ufacity.info

На главных новогодних площадках города – площади им. Ленина и территории парка «Ватан» завершены работы по созданию ледовых городков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На нижней площадке Конгресс-Холла ледовый городок обустроен впервые. Здесь построено 12 ледяных фигур. Перед самой елью установлены скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Между ними расположен ледяной трон, на котором любой желающий может сфотографироваться.

На площади им. Ленина по всей территории новогоднего городка установлено 8 фигур сказочных персонажей и две горки.



