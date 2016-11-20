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ФОТОФАКТ

В Уфе посреди оживленной улицы растут ледяные горы

// 20.11.2016
Уже на протяжении нескольких дней коммунальщики не могут их убрать с дороги.

В Уфе на улице Жукова (напротив магазина Окей) у  обочины дороги растут ледяные глыбы. Об этом редакции ИА «Медиакорсеть» рассказал житель города. Также он прислал фотографии.

По его словам, коммунальщики уже на протяжении нескольких дней не могут убрать эти ледяные горы. Однако они существенно затрудняют движение автомобилистов, а также могут стать причиной аварии. Движение пешеходов они тоже затрудняют, ведь одна из этих глыб находится прямо на пешеходном переходе. 

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