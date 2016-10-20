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20 октября, четверг
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ФОТОФАКТ
Фотофакт: В центре Уфы горит частный дом// 20.10.2016
Как сообщили очевидцы, пожар начался около 13:00.
Фото: группа БашДТП Вконтакте
В центре Уфы на пересечении улиц Мингажева и Новомостовая произошёл крупный пожар.
Как сообщили очевидцы, буквально за несколько минут огонь охватил всю крышу двухэтажного дома. Сейчас на месте работают пожарные, сообщений о жертвах и пострадавших нет.
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