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20 января, пятница
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ФОТОФАКТ
Уфа стоит в 10-бальных пробках// 20.01.2017
Метели и снегопад снова усложнили жизнь горожан.
Сегодня, 20 января, как сообщил Башгидромет в Башкирию пришел активный североатлантический циклон, который снова принес в республику осадки.
Для Уфы это обернулось тем, что город снова стоит в пробках. По данным «Яндекс. Пробки», загруженность дорог в Уфе на 16.00 составляет максимальный показатель – 10 баллов.
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