Уфа стоит в 10-бальных пробках

Ольга КОРЗИК

Метели и снегопад снова усложнили жизнь горожан.

Сегодня, 20 января, как сообщил Башгидромет в Башкирию пришел активный североатлантический циклон, который снова принес в республику осадки.

Для Уфы это обернулось тем, что город снова стоит в пробках. По данным «Яндекс. Пробки», загруженность дорог в Уфе на 16.00 составляет максимальный показатель – 10 баллов.