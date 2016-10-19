По Уфе пешком. Изучаем город

Кристина ДЕЙНЕКО

Прогулки по дворам и улицам города раскрывают, какая Уфа на самом деле.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Согласно последним данным, более 800 домов в Уфе являются ветхими. Почти все они построены 100 лет назад, об этом сообщил и.о. мэра Ирек Ялалов. Как мы недавно сообщали, часть таких ветхих строений находится в историческом центре Уфы. Мы решили посмотреть, а чем же другие районы башкирского города отличаются от его центра.

В качестве места прогулки мы выбрали микрорайон Молодежный. На самом деле обычный спальный район Уфы, ничем особо не отличающийся. Может быть, выделяет его наличие настоящей деревни.На фоне индустриальных пейзажей она выглядит как осколок нашего исторического прошлого.

Деревня в городе – для Уфы не нонсенс. У нас по всему городу разбросан частный сектор, он есть и на улицах Софьи Перовской, и на Айской, и в других районах столицы Башкирии. Но тут деревушка меня скажем прямо-таки удивила. Там было чище, чем в городе. Судя по всему, убираются тут сами жители, а не городские службы.

Напротив улицы Рабочей, если смотреть через овраг, предстает интересный пейзаж. Видимо, жители решили, «зачем земле зря пропадать». И стали там строить дома и всякие сооружения. Это лучше, чем свалка, как в районе нового затонского моста.

Напротив деревушки совершенно другой мир. Там высятся обычные панельные многоэтажки, внутри небольшие дворы, где на четыре дома одна крохотная детская площадка. По соседству с детскими горками находятся гаражи.

Но больше всего в спальных районах удручают бесхозные здания, которые раньше были магазинами. Окна там выбиты, двери покосились, кто там обитает - остается только догадываться.

Ничего нового и ужасного в этом районе я не заметила. Довольно чисто, спокойно и грустно. Двигаемся дальше. Улица Заводская. А там такая же ситуация, как на Свердлова. Старые дома, залатанные самими жителями. Соседи поговаривают, что их потихонечку расселяют. Но разрушаются эти дома гораздо быстрее.

Там из таких домов, которым под 100 лет (если не больше) образовался целый квартал. Я насчитала шесть строений. А вот асфальта там нет. Есть только земля, которая после дождя превращается в месиво. Ходить лучше в резиновых сапогах. Почему там нет дороги? Вопрос риторический. Наверно, жители к этому уже привыкли.

Зачем ехать в Голливуд и снимать там исторические фильмы или фильмы ужасов? В Уфе много таких мест, где можно снятьи то, и другое. Адреса для любителей треша уже есть. Можно и в Черниковку, Док, Инорс, Шакшу съездить. В следующий раз мы направимся именно туда.