В Уфе осужденные в колонии отметили Крещение

Кристина ДЕЙНЕКО

Более 40 осужденных окунулись в ледяную воду.

Фото: Михаил Новиков

Сегодня, 19 января, в ИК №3 более 40 человек окунулись в прорубь. Специально к Крещению было создано более 270 ледяных блоков. Из них составили купель размером 2*2. Перед купанием каждый осужденный прошел медосмотр.

Всего в колонии более 30 человек являются верующими, они регулярно посещают церковь, которая находится на территории ИК-3.

Фотографии предоставил Михаил Новиков.