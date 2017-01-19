19 января, четверг
ФОТОФАКТ

В Уфе осужденные в колонии отметили Крещение

Кристина ДЕЙНЕКО // 19.01.2017
Более 40 осужденных окунулись в ледяную воду.

Фото: Михаил Новиков

Сегодня, 19 января, в ИК №3 более 40 человек окунулись в прорубь. Специально к Крещению было создано более 270 ледяных блоков. Из них составили купель размером 2*2. Перед купанием каждый осужденный прошел медосмотр. 

Всего в колонии более 30 человек являются верующими, они регулярно посещают церковь, которая находится на территории ИК-3.

Фотографии предоставил Михаил Новиков.

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