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19 января, четверг
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ФОТОФАКТ
В Уфе осужденные в колонии отметили Крещение// 19.01.2017
Более 40 осужденных окунулись в ледяную воду.
Фото: Михаил Новиков
Сегодня, 19 января, в ИК №3 более 40 человек окунулись в прорубь. Специально к Крещению было создано более 270 ледяных блоков. Из них составили купель размером 2*2. Перед купанием каждый осужденный прошел медосмотр.
Всего в колонии более 30 человек являются верующими, они регулярно посещают церковь, которая находится на территории ИК-3.
Фотографии предоставил Михаил Новиков.
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