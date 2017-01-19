Рустэма Хамитова предупредили о голодовке в Москве

Разиф АБДУЛЛИН

Дольщики микрорайона «Юл-Ай» в Уфе вышли на пикет у Дома правительства.

Вчера, 18 января, у Дома правительства появился одиночный пикет. На плакате - надпись: « Р.З. Хамитов! Вы не решили нашу проблему, объявляем голодовку в Москве».

Проблема с застройкой микрорайона «Юл-Ай» в Уфе тянется давно. Застройщик ООО «Завод Промсталь» в 2011 году выиграл право на развитие данной территории на торгах, после чего был заключен договор с администрацией Уфы. Компания, по данным «Коммерсанта» принадлежит бывшему вице-мэру Уфы Владиславу Никитину, у которого с назначением на пост нового первого замглавы администрации Уфы Александра Филиппова в конце 2012 года начались проблемы с этим бизнесом. Городская администрация тогда стала пересматривать в судах сотни арендных договоров на землю. В данном случае мэрия хотела через суд доказать, что у девелопера «не было законных оснований для заключения договора развития территории». С тех пор и идут судебные тяжбы. Застройщик частично застроил территорию, сдавая дома с задержкой из-за конфликта с мэрией.

Вчерашний пикет, разумеется, не первый. Участники долевого строительства жилого дома литер 6 по улице Айская пытались обратить внимание на свои проблемы еще в декабре прошлого года. По словам дольщиков, свои дома они должны были получить еще во втором квартале 2015 года. Застройщик от своих обязанностей не отказывается, но из-за многолетних споров с администрацией города строительство остановлено.

По словам уфимки Алины Абзалиловой, дольщики намерены отправиться в Москву для проведения бессрочной голодовки. Они отправили уведомления об этом в правоохранительные органы, а также в приемную главы региона и партию «Единая Россия». Начало голодовки планируется на 6 февраля, количество участников – 10 человек.