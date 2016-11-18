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18 ноября, пятница
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ФОТОФАКТ
В Уфе за Конгресс-холлом установлена первая новогодняя елка// 18.11.2016
Оформление площадки вокруг елки завершится через несколько недель.
Фото: ufacity.info
На площадке за Конгресс-холлом установлена главная новогодняя ёлка Уфы, сообщает пресс-служба администрации города. Лесную красавицу привезли из Нуримановского района республики. Её высота составляет 30 метров.
На площадке, прилегающей к Конгресс-холлу, возведут ледовые городки с двумя большими горками, лабиринтом и ледовым катком. Работы должны завершиться в течение ближайших недель.
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