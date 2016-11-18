В Уфе за Конгресс-холлом установлена первая новогодняя елка

10.11.2016

В центре Уфы готовятся к Новому году С голубой ели возле Министерства сельского хозяйства сбивают шишки.

08.11.2016

Уфу засыпало снегом Уфимцы сегодня откапывали не только свои машины, но и двери офисов.

03.11.2016

Судебные приставы Уфы приняли присягу Торжественное мероприятие прошло в дни празднования 151-й годовщины со дня образования института судебных приставов.

02.11.2016

Уфимские моржи открыли сезон Местом для заплыва послужило обновленное Солдатское озеро.

01.11.2016

Уфимец слепил снежный смайлик На новый вид снеговика ушел всего час времени.

31.10.2016

Уфимцы пытаются «оживить» заброшенные братские могилы на Курочкиной горе В Уфе проинспектировали состояние госпитального кладбища и братской могилы немецких и венгерских военнопленных.