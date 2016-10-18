В Уфе возобновили строительства фонтана в форме часов

17.10.2016

Уфа - благоустроенный город, но с бараками Уфа заняла 2 место во Всероссийском конкурсе по благоустройству, но в городе еще многое надо улучшить.

17.10.2016

В Уфе самовольная стоянка спецтехники лишила горожан нормальной дороги Жителям нескольких домов в Зеленой роще приходится ездить и ходить по ямам и лужам.

13.10.2016

Анна Ахматова написала о лужах в Уфе Одна из жительниц Сипайлово обратилась с жалобой в администрацию города.

10.10.2016

В уфимском Сипайлово дети гуляют на строительных плитах Затянувшийся ремонт труб создает потенциально опасную ситуацию для юных жителей микрорайона.