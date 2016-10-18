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18 октября, вторник
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ФОТОФАКТ
В Уфе возобновили строительства фонтана в форме часов// 18.10.2016
Объект планируют запустить следующим летом.
Фото: Пресс-служба администрации Уфы
С наступлением осени рабочие приступили к строительству фонтана-долгостроя. Объект в виде часов строят в Уфе на площади Ленина. Задумка интересная: цифры нанесут на специальные тумбы, а струи фонтана будут различаться по высоте, самая интенсивная из них отобразит текущий час, сообщает пресс-служба городской администрации. Вечером фонтан будет сиять разными огнями.
Окончание строительства запланировано на начало лета 2017 года.
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