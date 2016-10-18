В Уфе парковку для машин преобразовали в парклет

Кристина ДЕЙНЕКО

Новый объект благоустройства открылся возле ЦСИ "Облака".

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Парклет - это объект для отдыха, который построен на месте, где ранее парковались машины. Правда на носу зима, и вряд ли место будет пользоваться популярностью, но уже в следующем году жители Уфы смогут оценить его по достоинству. Рядом с парклетом установлена инструкция, как им пользоваться.