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18 октября, вторник
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ФОТОФАКТ
В Уфе выпал снег// 18.10.2016
Синоптики обещают дожди со снегом.
Сегодня в Уфе вновь выпал снег. Первые снежинки уфимцы наблюдали еще 10-11 октября.
Сегодня температура воздуха в городе - 2-4 градуса выше ноля.
Завтра и послезавтра в Уфе ожидаются осадки в виде дождей и снега, сообщается на официальном сайте гидрометцентра. Температура воздуха ночью 19 и 20 октября будет -2-3 градуса, днем - +2+3 градуса.
Затем, начиная с пятницы, 21 октября, температура воздуха до начала следующей недели будет немного понижаться. Ночью ожидается – 5 – 7 градусов, днем 0 +1 градус. Зато осадков в эти дни не ожидается.
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