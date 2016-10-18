В Уфе выпал снег

Разиф АБДУЛЛИН

Синоптики обещают дожди со снегом.

Сегодня в Уфе вновь выпал снег. Первые снежинки уфимцы наблюдали еще 10-11 октября.

Сегодня температура воздуха в городе - 2-4 градуса выше ноля.

Завтра и послезавтра в Уфе ожидаются осадки в виде дождей и снега, сообщается на официальном сайте гидрометцентра. Температура воздуха ночью 19 и 20 октября будет -2-3 градуса, днем - +2+3 градуса.

Затем, начиная с пятницы, 21 октября, температура воздуха до начала следующей недели будет немного понижаться. Ночью ожидается – 5 – 7 градусов, днем 0 +1 градус. Зато осадков в эти дни не ожидается.