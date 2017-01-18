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18 января, среда
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ФОТОФАКТ
Проход на пешеходном переходе на улице Менделеева в Уфе открыт// 18.01.2017
После публикации «Медиакорсети» его расчистили до асфальта.
Пешеходный переход на улице Менделеева в районе остановки «Санаторий «Зеленая роща» в Уфе расчищен от снега до асфальта. Еще вчера, как сообщала «Медиакорсеть», в этом месте был сугроб и пройти здесь было невозможно.
Напомним, сообщения об участках, где необходима уборка снега и наледи, вместе с фотографиями можно присылать на специальный адрес администрации Уфы [email protected]
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