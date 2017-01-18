Проход на пешеходном переходе на улице Менделеева в Уфе открыт

Наталья КУЗНЕЦОВА

После публикации «Медиакорсети» его расчистили до асфальта.

Пешеходный переход на улице Менделеева в районе остановки «Санаторий «Зеленая роща» в Уфе расчищен от снега до асфальта. Еще вчера, как сообщала «Медиакорсеть», в этом месте был сугроб и пройти здесь было невозможно.

Напомним, сообщения об участках, где необходима уборка снега и наледи, вместе с фотографиями можно присылать на специальный адрес администрации Уфы [email protected]