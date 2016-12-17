Жителей Уфы уже более 20 лет не могут переселить из аварийного жилья

Ольга КОРЗИК

Они обратились с жалобой к президенту России Владимиру Путину.

Жители дома по улице Адмирала Макарова, 7 обратились через электронную приемную к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить вопрос с расселением их дома. В этом доме, который был признан аварийным еще в начале 1990-х, в настоящее время проживают три семьи. Им приходится жить без водопровода, газа и канализации.

Вместо канализации - выгребная яма.

Воду приходится привозить.

Первое расселение дома было еще в 1991-м году. Тогда основная часть жильцов выехала, оставшихся пообещали расселить в 1994 году.

- Вообще моей семье здесь принадлежит квартира, площадью 15 кв. м. В 1991 году в то время, когда произошло первое расселение, я вышла замуж. Квартира, в этом доме принадлежит моим родителям. Понятно, что на 15 кв. м. жить двум семьям очень сложно, тогда я обратилась к руководству спичечной фабрики, которая на тот момент управляла домом, с просьбой предоставить нам жилье побольше. Тогда нам устно разрешили занять одну из освободившихся квартир. Мы попросили документ, который будет подтверждать наше право на это имущество. Нам его не дали, - рассказывает одна из жительниц дома Ирина Насырова.

В доме проживает только три семьи - остальные квартиры пустуют.

Расселения, как обещали, в 1994 году не произошло. О жильцах вспомнили только в середине 2000.

В 2008 году жителям пришло уведомление от администрации о том, что им будет предоставлено новое жилье. Тогда семье Ирины Насыровой предложили комнату в двухконатной квартире в Кировском районе.

- Нам на пятерых человек - мои родители, мой муж и дочь - предоставили комнату в 18 квадратных метров. В соседней комнате, которая была чуть больше по размеру, должна была разместиться семья моих соседей из семи человек, - рассказывает Ирина, - естественно я отказалась. Как оказалось, за это время произошло изменение в законодательстве: расселение ветхого жилья стало происходить не по соцнорме, как было раньше, а по тем, квадратным метрам, которые имеются в собственности. Мы простые люди и за законодательством не следим.

Тогда женщина решила подать документы на признание ее семьи нуждающихся в улучшении жилищных условий. Все документы были поданы, комиссия признала их внеочередниками и должны были получить свои квадратные метры. Однако, в то время уже проходили суды между администрацией и жильцами этого дома, где администрация смогла добиться того, что решение о предоставлении жилья без очереди было отменено.

- Судов с администрацией было множество. Однажды, суд принял решение выселить нас из этого дома, потом мы смогли оспорить это решение. Последние постановление суда, гласит о том, что нас нельзя выселять до разъяснения всех обстоятельств дела. Но эти обстоятельства уже на протяжении нескольких лет никто не выясняет. Иногда, к нам приходят из администрации, проверяют живы ли мы, и уходят. мы, конечно, стоим в очереди как нуждающиеся, но она двигается уж слишком медленно - на 8-10 человек в год. Сил терпеть это уже не осталось, поэтому мы решили обратиться к президенту Владимиру Путину, - рассказывает Ирина.

Комментариев от администрации города получить не удалось.