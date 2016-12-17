17 декабря, суббота
ФОТОФАКТ

Жителей Уфы уже более 20 лет не могут переселить из аварийного жилья

Ольга КОРЗИК // 17.12.2016
Они обратились с жалобой к президенту России Владимиру Путину.

Жители дома по улице  Адмирала Макарова, 7 обратились через электронную приемную к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить вопрос с расселением их дома. В этом доме, который был признан аварийным еще в начале 1990-х, в настоящее время проживают три семьи. Им приходится жить без водопровода, газа и канализации.

Вместо канализации - выгребная яма.

Воду приходится привозить. 

Первое расселение дома было еще в 1991-м году. Тогда основная часть жильцов выехала, оставшихся пообещали расселить в 1994 году.

- Вообще моей семье здесь принадлежит квартира, площадью 15 кв. м. В 1991 году в то время, когда произошло первое расселение, я вышла замуж. Квартира, в этом доме принадлежит моим родителям. Понятно, что на 15 кв. м. жить двум семьям очень сложно, тогда я обратилась к руководству спичечной фабрики, которая на тот момент управляла домом, с просьбой предоставить нам жилье побольше. Тогда нам устно разрешили занять одну из освободившихся квартир. Мы попросили документ, который будет подтверждать наше право на это имущество. Нам его не дали, - рассказывает одна из жительниц дома Ирина Насырова.

В доме проживает только три семьи - остальные квартиры пустуют. 

Расселения, как обещали, в 1994 году не произошло. О жильцах вспомнили только в середине 2000.

В 2008 году жителям пришло уведомление от администрации о том, что им будет предоставлено новое жилье. Тогда семье Ирины Насыровой предложили комнату в двухконатной квартире в Кировском районе.

- Нам на пятерых человек - мои родители, мой муж и дочь  - предоставили комнату в 18 квадратных метров. В соседней комнате, которая была чуть больше по размеру, должна была разместиться семья моих соседей из семи человек, - рассказывает Ирина, - естественно я отказалась. Как оказалось,  за это время произошло изменение в законодательстве: расселение ветхого жилья стало происходить не по соцнорме, как было раньше, а по тем, квадратным метрам, которые имеются в собственности. Мы простые люди и за законодательством не следим.

Тогда женщина решила подать документы на признание ее семьи нуждающихся в улучшении жилищных условий. Все документы были поданы, комиссия признала их внеочередниками и должны были получить свои квадратные метры. Однако, в то время уже проходили суды между администрацией и жильцами этого дома, где администрация смогла добиться того, что решение о предоставлении жилья без очереди было отменено.

- Судов с администрацией было множество. Однажды, суд принял решение выселить нас из этого дома, потом мы смогли оспорить это решение. Последние постановление суда, гласит о том, что нас нельзя выселять до разъяснения всех обстоятельств дела. Но эти обстоятельства уже на протяжении нескольких лет никто не выясняет. Иногда, к нам приходят из администрации, проверяют живы ли мы, и уходят. мы, конечно, стоим в очереди как нуждающиеся, но она двигается уж слишком медленно - на 8-10 человек в год. Сил терпеть это уже не осталось, поэтому мы решили обратиться к президенту Владимиру Путину, - рассказывает Ирина.

Комментариев от администрации города получить не удалось.  

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ФОТОФАКТ

16.12.2016
В Уфимской детской филармонии открылся Шаляпинский зал
В церемонии приняли участии общественники, краеведы и артисты.

14.12.2016
В Уфе возле гимназии №3 прорвало трубу
Вода затопила близлежащую территорию.

14.12.2016
В Уфе ведется строительство ледовых городков
Администрация города отчиталась о первых ледовых строениях в Демском и Ленинском районах Уфы.

13.12.2016
В Уфе жители Сипайлово наблюдали в небе "световой столб"
Лучи света отражались от земли как при северном сиянии.

12.12.2016
В Башгоспедуниверситете прошла акция «Мы граждане России»
Студентам раздали ленты триколора флага и Конституцию России.

09.12.2016
Жители Шакши двадцать лет живут без асфальта
В администрации города им ответили, что и в этом году финансирование не предусмотрено.

08.12.2016
В Уфе зажгли главную ёлку столицы
На открытие приехало два Деда Мороза.

30.11.2016
Дороги Уфы тают вместе со снегом
В столице Башкирии сегодня, 30 ноября, произошло уже два ЧП.

28.11.2016
В Сипайлово земля "ушла из - под ног"
ЧП произошло рядом с домом 24 по улице Гагарина.

27.11.2016
В Уфе развалины старого дома не убирают четыре года
Горожанка просит очистить территорию администрацию Уфы

24.11.2016
В Башкирии чиновники «присягнули» африканской стране
Над администрацией Мелеузовского района вывесили флаг государства Сьерра-Леоне.

22.11.2016
В деревне под Уфой замерзшее бездорожье посыпали щебнем
Местные жители не понимают смысла такой обсыпки.

20.11.2016
В Уфе посреди оживленной улицы растут ледяные горы
Уже на протяжении нескольких дней коммунальщики не могут их убрать с дороги.

18.11.2016
В Уфе за Конгресс-холлом установлена первая новогодняя елка
Оформление площадки вокруг елки завершится через несколько недель.

17.11.2016
Когда достроят сипайловскую набережную в Уфе?
Уже больше 2-х лет она остается в стадии "заморозки".

17.11.2016
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей
Местные жители сами положили камни, чтобы «не плыть» по лужам.

14.11.2016
На улице Георгия Мушникова в Уфе дорогу разбили грузовики
Житель Уфы обратился в администрацию города.

14.11.2016
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию
Гости прилетели новым рейсом авиакомпании «КрасАвиа».


  
ФОТОФАКТ
Жителей Уфы уже более 20 лет не могут переселить из аварийного жилья

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"