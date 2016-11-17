Когда достроят сипайловскую набережную в Уфе?

Кристина ДЕЙНЕКО

Уже больше 2-х лет она остается в стадии "заморозки".

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сипайловская набережная в Уфе не готова даже на 15%. Уже несколько лет она в "замороженном" состоянии. Из бетона торчат железные штыри, а спуски для колясок давно разрисованы местными "художниками". Жители микрорайона рассказывают, что на неготовой набережной некоторые учат детей кататься на велосипедах. Страшно даже подумать, что может случиться, если неудачно наткнуться на торчащие железные прутья

В Администрации Уфы о недостроенном объекте знают.

- Составлена смета, как только деньги появятся, штыри срежут, - сообщили "Медиакорсети" в пресс-службе городской мэрии.

Необходимую сумму и возможные сроки в мэрии не называют.

Только пройдя несколько киллометров я нашла начало набережной, где были сделаны хоть какие-то работы несколько лет назад. По всей видимости именно такой должна была быть вся набережная Уфимки.