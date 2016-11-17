В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей

Наталья КУЗНЕЦОВА

Местные жители сами положили камни, чтобы «не плыть» по лужам.

Администрацию города просят наконец решить проблему ремонта дороги во дворе дома на ул. Черниковской 89/2. Как следует из очередного обращения в мэрию уфимки Регины Сайрановой, дорогу здесь перекопали, но новый асфальт так и не уложили. Вместо этого ее просто засыпали землей. Женщина уже обращалась к городским властям, но ей ответили, что асфальт положат по мере поступления финансирования.

- Кто его выделяет, контролирует, исполняет? – возмущается женщина в письме. - Жильцы дома сами положили камни, чтобы по грязи не плыть.