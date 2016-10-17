Уфа - благоустроенный город, но с бараками

Кристина ДЕЙНЕКО

Уфа заняла 2 место во Всероссийском конкурсе по благоустройству, но в городе еще многое надо улучшить.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уфа заняла второе место во Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» среди муниципальных образований. Эксперты оценивали эффективность использования денег местного бюджета, которые были направлены на развитие ЖКХ и повышение уровня благоустройства, качество озеленения и состояние улично-дорожной сети, объемы строительства жилья, ликвидацию аварийного фонда.

Я решила совершить прогулку по центру города, а именно исторической его части. И вот что из этого вышло.

Излюбленная тема башкирских коммунальщиков и властей – все, что портит общий вид, необходимо прятать. Лучше всего с этой задачей справляются баннеры и растяжки.

Здание на перекрестке Пушкина-Карла Маркса (Усадьба Коншиной) ремонтируется уже несколько лет, больше 10 лет точно. Ведутся ли какие-то работы, неизвестно, ведь это тайна, покрытая баннером.

Идем дальше. Улица Свердлова 82/9 и рядом с ним дома. Все кривы как на подбор, у меня сразу в голове всплыла песня российской рок-группы «Король и шут» - «Проклятый старый дом». Одно строение, видимо, не так давно латали, даже, похоже, красили. А вот самое страшное здание так и стоит нетронутым. В домах до сих пор живут люди, хотя уже на первый взгляд видно, что капитальный ремонт ему уже не поможет.

По соседству деревянный расселённый дом, заросший кустами и ползучим плющом. Выглядит это в центре города достаточно странно. По улице Аксакова тоже не мало «экспонатов». Например, прямо на перекрестке стоит разваливающийся дом. Он просто закрыт забором, но забор низкий, поэтому на "красной" линии мы наблюдаем вот такой пейзаж.

А на улице Гоголя дом №53 с внешней стороны выглядит более чем прилично, но стоит заглянуть во двор… Сразу страшно становится, по соседству еще и общежитие со странным ржавым «граффити» на стене.

И опять перекресток. На это раз производственное здание на пересечении Аксакова-Чернышевского. Продается коробка уже много лет, но желающих ее купить, видимо, пока не нашлось. Стекла на некоторых этажах выбиты., да и вообще это здание, вгоняет в тоску. Отличный «показательный» экземпляр для благоустроенного города.

Некоторые дома, например, напротив Гоголя, 63/1жилыми назвать страшно. Судя по всему (в некоторых окнах горел свет), часть жильцов также проживает в родных пенатах, латая дыры в стенах и окнах подручными средствами. А рядом с бараком возвышается многоэтажка элитного типа. Соседство превосходное, особенно для жителей нового жилья.

Еще в историческом центре, практически на "красной линии", стоят деревянные (как в деревне) туалеты. А куда деваться то, ведь людям, что проживают в бараках, нужно куда-то справлять нужду. Пример тому санузлы и дом на улице Достоевского, 48.

Поспорить с тем, что в Уфе стало больше парков, сквером, арт-объектов, нельзя. Но не стоит забывать, что баннерами не прикроешь то, где необходимо совершить большую работу.