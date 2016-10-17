|
17 октября, понедельник
|
ФОТОФАКТ
В Уфе самовольная стоянка спецтехники лишила горожан нормальной дороги// 17.10.2016
Жителям нескольких домов в Зеленой роще приходится ездить и ходить по ямам и лужам.
Уфимец Руслан Саитгалеев обратился с жалобой в администрацию Уфы. Его возмутила ситуация с въездом с улицы Бакалинской на улицу Крестьянскую.
- Уже существующий асфальтированный проезд загорожен металлическими ограждениями более двух месяцев, и на месте проезда, по ул.Крестьянской, устроена самовольная стоянка спецтехники, - пишет уфимец. - Теперь к этим домам остался проезд только через разбитую с огромными ямами, с водой, дорогу. По которой могут проехать только машины с высокой посадкой, а остальным приходиться объезжать. Прошу Вас сделать цивилизованный въезд!
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
17.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В МВД Башкирии опровергли слухи о серийном убийце и грабителе
17.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Виновные в нарушениях на выборах будут наказаны – член ЦИК РФ Шевченко
17.10.2016 // МОЛНИЯ
Смертник подорвал себя в Абхазии
17.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе встреча с членами ЦИК России началась со скандала
17.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии задержали «Деда Мороза», напавшего на офис микрозаймов
17.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе сегодня откроют первый парклет
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте