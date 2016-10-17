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ФОТОФАКТ

В Уфе самовольная стоянка спецтехники лишила горожан нормальной дороги

Наталья КУЗНЕЦОВА // 17.10.2016
Жителям нескольких домов в Зеленой роще приходится ездить и ходить по ямам и лужам.

Уфимец Руслан Саитгалеев обратился с жалобой в администрацию Уфы. Его возмутила ситуация с въездом с улицы Бакалинской на улицу Крестьянскую.

- Уже существующий асфальтированный проезд загорожен металлическими ограждениями более двух месяцев, и на месте проезда, по ул.Крестьянской, устроена самовольная стоянка спецтехники, - пишет уфимец. - Теперь к этим  домам остался проезд только через разбитую с огромными ямами, с водой, дорогу. По которой могут проехать только машины с высокой посадкой, а остальным приходиться объезжать. Прошу Вас сделать цивилизованный въезд!

 

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