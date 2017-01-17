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17 января, вторник
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ФОТОФАКТ
В Уфе пешеходный переход стал недоступен после уборки снега// 17.01.2017
Дорожка для пешеходов превратилась в один большой сугроб.
Фото: Разиф Абдуллин
В Уфе на улице Менделеева, 138 в районе остановки "Санаторий "Зеленая роща" пешеходный переход оказался недоступен. В ходе уборки его засыпали снегом, превратив в один большой сугроб.
В пресс-службе администрации города пояснили, что пешеходные дорожки на магистралях на перекрестках должно расчищать районное управление жилищно-коммунального хозяйства. Иногда к этой работе привлекается "Горзеленхоз". Если же пешеходная дорожка являетя частью придомовой территории, то уборкой должна заниматься управляющая компания.
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