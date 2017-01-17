В Уфе пешеходный переход стал недоступен после уборки снега

Наталья КУЗНЕЦОВА

Дорожка для пешеходов превратилась в один большой сугроб.

Фото: Разиф Абдуллин

В Уфе на улице Менделеева, 138 в районе остановки "Санаторий "Зеленая роща" пешеходный переход оказался недоступен. В ходе уборки его засыпали снегом, превратив в один большой сугроб.

В пресс-службе администрации города пояснили, что пешеходные дорожки на магистралях на перекрестках должно расчищать районное управление жилищно-коммунального хозяйства. Иногда к этой работе привлекается "Горзеленхоз". Если же пешеходная дорожка являетя частью придомовой территории, то уборкой должна заниматься управляющая компания.