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16 декабря, пятница
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ФОТОФАКТ
В Уфимской детской филармонии открылся Шаляпинский зал// 16.12.2016
В церемонии приняли участии общественники, краеведы и артисты.
В Уфимской детской филармонии открылся Шаляпинский зал, сообщает пресс-служба горсовета. Он стал первым в рамках Межрегионального Шаляпинского центра.
- На торжественном открытии собрались активисты уфимского шаляпинского движения, краеведы, артисты, все те, кто неравнодушен к творчеству великого русского баса, - говорится в сообщении.
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