После скандального видео с ползущей по лестнице пациенткой в Уфе, врачи вынуждены носить больных на руках

Кристина ДЕЙНЕКО

Установленный в больнице подъёмник до сих пор не используется в полную мощь.

В Уфе в скандально прославившейся поликлинике №1 при городской больнице №13 появилось устройство для передвижения маломобильных пациентов. Его доставили в учреждение месяц назад. Еще тогда, персонал сообщил, что нужно время, чтобы освоить правила безопасности при эксплуатации устройства.

Но до сих пор кресло используют не в полную мощь. Для того чтобы маломобильному пациенту добраться до необходимого кабинета, на помощь ему приходят врачи и вместе с родственниками просто дотаскивают его на этом устройстве по лестницам к пункту назначения. Этот факт подтверждает фотография, сделанная сегодня утром нашим читателем.

Для того чтобы выяснить, почему о сих пор в медицинском учреждении не научились пользоваться устройством, мы позвонили в поликлинику. Но телефон упрямо выдавал короткие гудки.