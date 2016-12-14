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14 декабря, среда
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ФОТОФАКТ
В Уфе возле гимназии №3 прорвало трубу// 14.12.2016
Вода затопила близлежащую территорию.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Сегодня, 14 декабря, возле гимназии №3 прорвало трубу. Вода залила тротуар возле учебного заведения. Работники "Уфаводоканала" пояснили, что прорвало трубу с холодной водой, причины сейчас выясняются, придется вскрывать асфальт. Скорее всего сказались погодные условия и изношенность коммуникаций.
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