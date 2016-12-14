14 декабря, среда
ФОТОФАКТ

В Уфе ведется строительство ледовых городков

Наталья КУЗНЕЦОВА // 14.12.2016
Администрация города отчиталась о первых ледовых строениях в Демском и Ленинском районах Уфы.

Фото: Администрация Уфа

Администрация города опубликовала первые снимки с мест строительства ледовых городков в Уфы. Главными елками города станут ледовые городки на площади им. В.И.Ленина и на нижней площадке Конгресс-Холла.

Также новогодний ледовый городок будет на площади у Дворца спорта. В этом году он носит название «Город детства». Ледяные блоки, из которых будут созданы ледовые композиции, привезены с озера Кашкадан. На площади также установлена 25-метровая ель, привезённая из Нуримановского района.

На площади между ТК «Центральный» и УСА «Уфа-Арена» в этом году будет особенный новогодний городок – посвященный предстоящему матчу звезд Континентальной хоккейной лиги.  Здесь расположится «аллея спортсменов» – фигуры спортсменов, украшенные светодиодными арками. Здесь также будет ледовая сцена.

На площади им. Серго Орджоникидзе у входа будет располагаться ледяная стела, посвященная 65-летию Орджоникидзевского района. Она будет отражать три основные темы: промышленность, культуру, спорт. Горок здесь будет три.

В Демском районе столицы помимо традиционной елки в парке культуры и отдыха, новогодний городок обустраивается у ДТ «Орион». Еще 3 ели управляющие компании установят во дворах домов по ул.Грозненская, 71/4, ул.Правды,6 и ул.Ухтомского, 26. Возле каждой елки поселятся фигуры изо льда и горки.

В Ленинском района городок строят на площади парка «Волна» в микрорайоне Затон. На площади более 2000 кв.м будут расположены фигуры персонажей из сказок, Дед Мороз и Снегурочка и, конечно, всеми любимые лабиринты и горки.

В микрорайоне Инорс открытие ледового городка состоится уже меньше, чем через две недели. Работами по трациии заведует Уфимское моторостроительное производственное объединение

- Кроме того, строительство ледовых городков ведут и жилищные организации столицы, - говорится в сообщении мэрии. - Во дворах жилых домов будут залиты 40 хоккейных коробок, 35 ледяных «пятачков», построено 65 ледяных горок, установлено 69 елок. Все новогодние городки планируется полностью подготовить к 20 декабря. На районных новогодних площадках будут организованы театрализованные и игровые программы. А в новогоднюю ночь 31 декабря на площади имени В.И.Ленина  будет организована эстрадно-развлекательная программа. В ней примут участие солисты Городского дворца культуры, фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас» и звезды эстрады республики.

 
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ФОТОФАКТ

13.12.2016
В Уфе жители Сипайлово наблюдали в небе "световой столб"
Лучи света отражались от земли как при северном сиянии.

12.12.2016
В Башгоспедуниверситете прошла акция «Мы граждане России»
Студентам раздали ленты триколора флага и Конституцию России.

09.12.2016
Жители Шакши двадцать лет живут без асфальта
В администрации города им ответили, что и в этом году финансирование не предусмотрено.

08.12.2016
В Уфе зажгли главную ёлку столицы
На открытие приехало два Деда Мороза.

30.11.2016
Дороги Уфы тают вместе со снегом
В столице Башкирии сегодня, 30 ноября, произошло уже два ЧП.

28.11.2016
В Сипайлово земля "ушла из - под ног"
ЧП произошло рядом с домом 24 по улице Гагарина.

27.11.2016
В Уфе развалины старого дома не убирают четыре года
Горожанка просит очистить территорию администрацию Уфы

24.11.2016
В Башкирии чиновники «присягнули» африканской стране
Над администрацией Мелеузовского района вывесили флаг государства Сьерра-Леоне.

22.11.2016
В деревне под Уфой замерзшее бездорожье посыпали щебнем
Местные жители не понимают смысла такой обсыпки.

20.11.2016
В Уфе посреди оживленной улицы растут ледяные горы
Уже на протяжении нескольких дней коммунальщики не могут их убрать с дороги.

18.11.2016
В Уфе за Конгресс-холлом установлена первая новогодняя елка
Оформление площадки вокруг елки завершится через несколько недель.

17.11.2016
Когда достроят сипайловскую набережную в Уфе?
Уже больше 2-х лет она остается в стадии "заморозки".

17.11.2016
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей
Местные жители сами положили камни, чтобы «не плыть» по лужам.

14.11.2016
На улице Георгия Мушникова в Уфе дорогу разбили грузовики
Житель Уфы обратился в администрацию города.

14.11.2016
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию
Гости прилетели новым рейсом авиакомпании «КрасАвиа».

10.11.2016
В центре Уфы готовятся к Новому году
С голубой ели возле Министерства сельского хозяйства сбивают шишки.

09.11.2016
В Уфе тротуары завалили кучи грязного снега
А дворы больше напоминают места после боевых действий.

09.11.2016
В одном из домов Уфы образовалась трещина в балконах на трех этажах
Жители опасаются, что они могут упасть в любой момент.


  

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
В Уфе ведется строительство ледовых городков

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"