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14 декабря, среда
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ФОТОФАКТ
В Уфе ведется строительство ледовых городков// 14.12.2016
Администрация города отчиталась о первых ледовых строениях в Демском и Ленинском районах Уфы.
Фото: Администрация Уфа
Администрация города опубликовала первые снимки с мест строительства ледовых городков в Уфы. Главными елками города станут ледовые городки на площади им. В.И.Ленина и на нижней площадке Конгресс-Холла.
Также новогодний ледовый городок будет на площади у Дворца спорта. В этом году он носит название «Город детства». Ледяные блоки, из которых будут созданы ледовые композиции, привезены с озера Кашкадан. На площади также установлена 25-метровая ель, привезённая из Нуримановского района.
На площади между ТК «Центральный» и УСА «Уфа-Арена» в этом году будет особенный новогодний городок – посвященный предстоящему матчу звезд Континентальной хоккейной лиги. Здесь расположится «аллея спортсменов» – фигуры спортсменов, украшенные светодиодными арками. Здесь также будет ледовая сцена.
На площади им. Серго Орджоникидзе у входа будет располагаться ледяная стела, посвященная 65-летию Орджоникидзевского района. Она будет отражать три основные темы: промышленность, культуру, спорт. Горок здесь будет три.
В Демском районе столицы помимо традиционной елки в парке культуры и отдыха, новогодний городок обустраивается у ДТ «Орион». Еще 3 ели управляющие компании установят во дворах домов по ул.Грозненская, 71/4, ул.Правды,6 и ул.Ухтомского, 26. Возле каждой елки поселятся фигуры изо льда и горки.
В Ленинском района городок строят на площади парка «Волна» в микрорайоне Затон. На площади более 2000 кв.м будут расположены фигуры персонажей из сказок, Дед Мороз и Снегурочка и, конечно, всеми любимые лабиринты и горки.
В микрорайоне Инорс открытие ледового городка состоится уже меньше, чем через две недели. Работами по трациии заведует Уфимское моторостроительное производственное объединение
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