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ФОТОФАКТ

На улице Георгия Мушникова в Уфе дорогу разбили грузовики

Наталья КУЗНЕЦОВА // 14.11.2016
Житель Уфы обратился в администрацию города.

Жители дома 17/4 по улице Георгия Мушникова не могут проехать на легковых автомобилях по дороге рядом с домом. Один из них написал письмо в администрацию города с просьбой выделить на этот участок бульдозер.

- В очередной раз дорогу сильно разбили грузовики, приезжающие в магазин «Полушка», в доме 17/3 по той же улице, принявшись уже за укатку газона - пишет уфимец в письме в мэрию. - Легковому же автомобилю затруднительно проехать без каких либо повреждений. 

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