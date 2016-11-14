На улице Георгия Мушникова в Уфе дорогу разбили грузовики

Наталья КУЗНЕЦОВА

Житель Уфы обратился в администрацию города.

Жители дома 17/4 по улице Георгия Мушникова не могут проехать на легковых автомобилях по дороге рядом с домом. Один из них написал письмо в администрацию города с просьбой выделить на этот участок бульдозер.

- В очередной раз дорогу сильно разбили грузовики, приезжающие в магазин «Полушка», в доме 17/3 по той же улице, принявшись уже за укатку газона - пишет уфимец в письме в мэрию. - Легковому же автомобилю затруднительно проехать без каких либо повреждений.