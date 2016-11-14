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ФОТОФАКТ

Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию

Кристина ДЕЙНЕКО // 14.11.2016
Гости прилетели новым рейсом авиакомпании «КрасАвиа».

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Омские споттеры посетили Уфу. Гостили они недолго, где-то около часа и потом продолжили свой путь. Встречали их в Уфимском аэропорту местные коллеги, журналисты и представители авиаучреждения.

Встреча была запланирована на 11:30 субботнего утра, но из-за плохой погоды, тумана и ледяного дождя накануне, рейс омских споттеров задержали до обеда. Поэтому встречающим разрешили пофотографировать самолеты, которые уже прибыли и еще прилетают.

И вот на горизонте взлетной полосы показался самолет, которого мы все так ждали. ЯК-42 авиакомпании «КрасАвиа» зашел на посадку. Кстати, открыто два новых направления "Красавиа": Красноярск-Омск-Красноярск и Омск-Уфа-Омск.

- Ранее авиакомпания выполняла в нашем аэропорту вахтовые перевозки. Сейчас благодаря успешным переговорам мы заводим регулярные зимние рейсы в Омск, Ноябрьск и Когалым, - сообщил руководитель службы маркетинга аэропорта "Уфа" Денис Никитин. -  Рейсы будут выполняться раз в неделю.

Когда ЯК-42 приземлился, то тут же выглянуло солнышко. Это было как раз кстати, поскольку гостям приготовили небольшую экскурсию по уфимскому аэропорту. Сначала показали противообледенительную обработку самолета перед полетом (обработка проходила на самолёте-тренажере Ту-54б), после гостей провели по аэропорту, приаэропортной площади, сфотографировались, вручили презенты и посадили на рейс.

Уфимский фотограф Максим Штурм рассказал, кто такие споттеры на самом деле:

- Споттинг – это изначально наблюдение и учет самолетов. Но лично для меня, это скорее всего просто охота за красивыми кадрами самолетов. Тут важнее общая картинка, не просто снять самолет в небе или на территории с регистрационными номерами, и датой прибытия или отбытия. А именно вписать его в местный пейзаж. Именно поэтому я не считаю себя споттером, я - авиафотограф. 

Фотографии Максима Штурма:

Оказывается в Уфе тоже есть споттеры, их не много -  человек пять. Среди них есть и совсем юнная девушка Адэлия, ей всего 18 лет. Сейчас она пробует себя как в фото-, так и в аэросъемке. 

 

 

 

 

 

 

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