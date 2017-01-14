Репортёр ИА "Медиакорсеть" нашёл последнее пристанище уфимского снега

Шамиль ВАЛЕЕВ

Сотрудники городских структур вышли на субботник против снега вместо горожан.

Фото: администрации Кировского района Уфы

Приглашение из соседнего c редакцией здания Кировской администрации Уфы выйти на субботник в 10 утра 17 января застало нас врасплох. Поскольку журналисты были измождены первой адаптационной неделей 2017 года и описанием снежных завалов, ползающих по больничным лестницам пожилых дам, из состава редакции было решено выделить в помощь муниципальным сотрудникам самого весомого сотрудника, в лице (и туловище) регионального директора, представителя "1MediaInvest" в Приволжье публициста Валеева.

Наскоро натянув валенки, прикупленные на рынке "Купец" специально для участия в зимних флешмобах, столь полюбившихся в последние годы уфимским властям и дырявый верблюжий свитер, привезенный лет 10 назад с каких-то сибирских выборов, я поскакал на ул. Пушкина, в пункт выдачи снеговых лопат, наиболее успешная конструкция которых чуть ранее тщательно была описана блогером М.Минибаевым .



Собирательный образ добровольно-принудительного снегоборца Уфы состоит примерно из двух ансамблей зимнего костюма. Профессионалы, сотрудники управляющих компаний, ООО "УЖХ Такого-то района" и других жэкэхашных структур одеты как положено, в бушлаты с яркими и большими логотипами и характерного, безопасного цвета жилеты. Сотрудники офисных должностей, как правило одеты в костюмы, напоминающие горнолыжные - яркие, цветые и комбинезонистые. С учетом того, что сегодня вышли на работу и те, и другие, (общим числом в 2632 человека) во всем этом что-то абзаково-аджигардакское.

Бодро (минус 18 башкирских градусов резкоконтинентального климата - не шутка!) подбежав к стайке людей, которые доскабливали тротуар в начале улицы Ленина, у Оперного театра, я поинтересовался, кто здесь главный, чем это тут занимаются и где можно получить инвентарь. Главным оказался сотрудник администрации района по имени Иван, он объяснил, что нужно подготовить счищенный снег к погрузке и собственно погрузить его в набежавший "Камаз". Эта работа показалась мне не очень интересной, с учетом того, что улица Ленина никогда не страдала от невнимания и завалов снега, хотелось найти сугроб побольше, закинуть его молодецким махом в самосвал и растопить руками непосредственно в жидкое состояние. Тут в речи муниципального служащего начали проскакивать слова про "снегоплавильный пункт" и "снежную свалку", что отбило мою охоту попозировать оказавшему рядом с фотоаппаратом Азамату Нургалиеву со снеговой лопатой в руках для героической серии снимков "В Уфе живут не только слюнтяи".

Первый снегоплавилный пункт оказался совсем рядом, у гостиницы "Холидей Инн". Выглядит эта штуковина обыденно - открытый контейнер синего цвета, метра полтора высотой, на салазках, с каким-то окошечком внизу. Подбежав к нему мы увидели, что он не просто стоит, а работает: из него раздается какой-то электрический гул, видно, что внутри, как-то потрескивая, тает снег. В общем, в каждом бы дворе и объекте такую предусмотреть - авось этих трех-четырех кубов рабочего объема хватит, чтобы за ползимы перетопить весь снежок двора. Наслаждайтесь этим медитативным зрелищем в ролике.





Мне хотелось поскорее соскочить с улицы Ленина, где и так все понятно со снегом, по крайней мере, до "Хрусталя" и попасть в какое-нибудь узилище снежного плена, где кипят настоящие страсти. Воображение рисовало картины ожесточенных драк крепких дворничих с нерадивыми автолюбителями, снежные стены, застрявшие кареты "скорой помощи", и т.д.



Мы поскакали на частной машине Ивана во двор дома Пархоменко/Кирова, рядом с родным для меня Башинформом. Но по дороге остановились, посмотреть, как с элитного дома банковского квартала на месте снесненного Ленинского мемориала срезают сосулю, без сомнения питерского масштаба. Висела она вполне себе убедительно, центнеров пять на вид. Ронять ее на входную группу какой-то конторы по регистрации недвижимости означало разнести ее вклочья. Если такая штука упадет на человека, то вобьет его в землю по плечи или расколет пополам, как меч-кладенец. Потому туда подогнали автовышку, в которой стоял парень и срезал ее по кускам ножовкой, складывая куски "сосули" в люльку на высоте 9-10 этажа.

Во дворе большущего 46-го дома по Кирова крутился погрузчик, похожий на МКСМ, чего-то ждали несколько сотрудников местной жилконторы и старший по дому дядька. Какая-то старушка пыталась откопать и завести свою машину, молодой парень "вырвал из снежного плена" свое корыто, похожее на белый ваз, наполненное до краев каким-то добром. Остальные стихийные парковочные места во дворе напоминали посадочные гнезда вырванных зубов, из-за отъехавших машин. То, что освободившиеся места никто не занимал, создавало странное, непривычное ощущение внезапного простора, как будто мебель вывез при переезде. Я подошел к парню на белой машине, чтобы убедиться, что его вежливо попросили уехать, а не шуганули, как водится. Он подтвердил, на всякий случай пожаловался на генератор, который барахлит и отказался фотографироваться. Выезжая со двора я заметил, что в межквартальных проездах в сторону Пархоменко особо сноровистые жители выпилили себе гаражи в снегу, со стенами выше моего роста. Но у меня из-за холода уже села батарейка айфона да и у Азамата моргал индикатор заряда фотоаппарата - в такую погоду все надо делать быстро. Старушка так и не завелась, кроме во дворе осталось еще несколько "бесхозяйных" машин, но работать было уже где и дышалось как-то легче.

Попросив фотографа Азамата Нургалиева залить карточки в облако, мы забрали с собой сотрудницу кировской пресс-службы Гульназ Агзамову со "свежим" фотоаппаратом и с функцией видеосьемки и поскакали искать обещанную Иваном снежную свалку, или, говоря "по-научному" пункт приема снега. Я погнал нашу "съемочную бригаду" на любимую с прошлого лета улицу Марии Одена, которую, несмотря на близость к Белому дому, часто забывают местные власти - там жители сами лопаты не боятся и все уже себе откопали. Ткнулись в пустой ледовый городок в Уфимском амфитеатре и поехали в сторону Третьей пристани.

По дороге тормознулись в начале улицы Заки Валиди, чтобы опросить и сфоткать работающих снеговыми лопатами - это оказались сотрудники местной управляющей компании и с ними паренек лет 14-ти, который подменил на лопате свою маму.

Чтобы добраться до снежной свалки Юга Уфы. нужно мимо Монумента дружбы проскочить в сторону "Ленты" . По дороге туда мы встретили на набережной уазик МЧС, который расчищал снег на берегу, и, как пояснил Иван, готовил иордань (это прорубь такая крестообразная, символ реки Иордан) к предстоящему Крещению, которое православные будут отмечать 19 января.

Павильон, куда принимают миллион кубов снега, заявленный уфимскими властями, предствляет из себя огороженную, как мне показалось, площадку в несколько десятков гектар, где параллельно велись и земляные работы, и "снежные" - выравнивание "дна" этого снегоприемного пункта, и складирование снега, который подвозили оранжевые камазы, старые зилки и китайские трехосники - в общем, в виду тотальности субботника, самосвалы были разными в зависимости от форм собственности и зажиточности сдатчиков снега.



Некоторое время пошлифовав на "фольксвагеном" Ивана едва присыпанный рыжим снегом лед (спасибо встречному богатырю-шоферу, который одним толчком плеча вытащил машину из снежного. как говорят нынче в Уфе, плена на самой свалке мы добрались до того места, где самосвалы выгружают снег. Вот как это делается.



На вьезде-выезде пункта приема снега стоит вагончик, из которого выбегает встречать незнакомые камазы дядька-учетчик. Знакомые машины он заносит в журнал просто так, зная их по номерам и объему кузова. Мы там были примерно в полдень, через два часа после начала субботника. Вломившись к нему, я проинспектировал журнал и несколько кучек цветных талонов, которые выдают камазистам. В журнале насчитал примерно сто рейсов. Талоны, в зависимости от цвета, имели несколько номиналов 5,10,15 кубометров снега. Водитель переполненного большегруза, который подъехал у нас на глазах, дал две "купюры" - на синенькую на 10 и красненькую на 5 кубометров снега.





Удовлетоворившись увиденным я поскакал в редакцию, попросив Ивана дать информацию о том, сколько и чего сделали сотрудники муниципальных структур к часу дня, когда должен был закончиться субботник.



Получились вот такие объемы по Кировскому району. 2632 участника субботника (горожан среди них от силы наберется по моим и участников процесса, человек 50-70), помимо профессионалов метлы, лопаты и рычага, это офисные сотрудники всевозможных структур жизнеобеспечения города. Например, цитадель госбезопасности (см снимок в начале материала), попросту говоря квартал Крупской-Чернышевского-Ленина "зачищали" от снега сотрудники управления земельных ресурсов, того самого с которыми судятся предприниматели за аренду.





Выгнали на субботник сто единиц техники - это и самосвалы, и погрузчики, и трактора - в общем, все, что есть. За три часа сделали 347 рейсов на свалку, во что я, в принципе верю, вывезли примерно 4500 кубометров снега. Получается, конечно, что в каждый самосвал лезет примерно 12-13 кубометров снега, мне кажется, это многовато для одной машины, но поскольку являемся специалистами по коммунальной логистике, поверим на слово.

Для полноты счастья мне не хватило во всей этой истории самих горожан, в смысле жителей самих очищаемых домов или улиц, которые бы бы с лопатой в руках доказали бы справедливо выспылившему пресс-секретарю Горсовета (не путать с мэрией) Жене Рахимкулову, что не являются слюнтяями. ЖКХ-шники и муниципалы, которых я опрашивал, особо не надеялись на поддержку уфимцев - уберут машины, и на том спасибо.





В общем, муниципалы отдельно, горожане отдельно - картин умиляющего единения Уфы и уфимцев не удалось зафиксировать. Это утро больше напомнило тот субботник, который Рустэм Хамитов в мае 2014 года после моего вопроса о качестве управления городскими лесами организовал в Лесопарке им.Лесоводов Башкирии, когда выведенных сотрудников самих министерств разного рода, аппарата правительства плюс студентов "урмана" набралось на целый лес в сто га.