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15 января, воскресенье
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ФОТОФАКТ
Репортёр ИА "Медиакорсеть" нашёл последнее пристанище уфимского снега// 14.01.2017
Сотрудники городских структур вышли на субботник против снега вместо горожан.
Фото: администрации Кировского района Уфы
Приглашение из соседнего c редакцией здания Кировской администрации Уфы выйти на субботник в 10 утра 17 января застало нас врасплох. Поскольку журналисты были измождены первой адаптационной неделей 2017 года и описанием снежных завалов, ползающих по больничным лестницам пожилых дам, из состава редакции было решено выделить в помощь муниципальным сотрудникам самого весомого сотрудника, в лице (и туловище) регионального директора, представителя "1MediaInvest" в Приволжье публициста Валеева.
Наскоро натянув валенки, прикупленные на рынке "Купец" специально для участия в зимних флешмобах, столь полюбившихся в последние годы уфимским властям и дырявый верблюжий свитер, привезенный лет 10 назад с каких-то сибирских выборов, я поскакал на ул. Пушкина, в пункт выдачи снеговых лопат, наиболее успешная конструкция которых чуть ранее тщательно была описана блогером М.Минибаевым .
Бодро (минус 18 башкирских градусов резкоконтинентального климата - не шутка!) подбежав к стайке людей, которые доскабливали тротуар в начале улицы Ленина, у Оперного театра, я поинтересовался, кто здесь главный, чем это тут занимаются и где можно получить инвентарь. Главным оказался сотрудник администрации района по имени Иван, он объяснил, что нужно подготовить счищенный снег к погрузке и собственно погрузить его в набежавший "Камаз". Эта работа показалась мне не очень интересной, с учетом того, что улица Ленина никогда не страдала от невнимания и завалов снега, хотелось найти сугроб побольше, закинуть его молодецким махом в самосвал и растопить руками непосредственно в жидкое состояние. Тут в речи муниципального служащего начали проскакивать слова про "снегоплавильный пункт" и "снежную свалку", что отбило мою охоту попозировать оказавшему рядом с фотоаппаратом Азамату Нургалиеву со снеговой лопатой в руках для героической серии снимков "В Уфе живут не только слюнтяи".
Первый снегоплавилный пункт оказался совсем рядом, у гостиницы "Холидей Инн". Выглядит эта штуковина обыденно - открытый контейнер синего цвета, метра полтора высотой, на салазках, с каким-то окошечком внизу. Подбежав к нему мы увидели, что он не просто стоит, а работает: из него раздается какой-то электрический гул, видно, что внутри, как-то потрескивая, тает снег. В общем, в каждом бы дворе и объекте такую предусмотреть - авось этих трех-четырех кубов рабочего объема хватит, чтобы за ползимы перетопить весь снежок двора. Наслаждайтесь этим медитативным зрелищем в ролике.
Мне хотелось поскорее соскочить с улицы Ленина, где и так все понятно со снегом, по крайней мере, до "Хрусталя" и попасть в какое-нибудь узилище снежного плена, где кипят настоящие страсти. Воображение рисовало картины ожесточенных драк крепких дворничих с нерадивыми автолюбителями, снежные стены, застрявшие кареты "скорой помощи", и т.д.
Во дворе большущего 46-го дома по Кирова крутился погрузчик, похожий на МКСМ, чего-то ждали несколько сотрудников местной жилконторы и старший по дому дядька. Какая-то старушка пыталась откопать и завести свою машину, молодой парень "вырвал из снежного плена" свое корыто, похожее на белый ваз, наполненное до краев каким-то добром. Остальные стихийные парковочные места во дворе напоминали посадочные гнезда вырванных зубов, из-за отъехавших машин. То, что освободившиеся места никто не занимал, создавало странное, непривычное ощущение внезапного простора, как будто мебель вывез при переезде. Я подошел к парню на белой машине, чтобы убедиться, что его вежливо попросили уехать, а не шуганули, как водится. Он подтвердил, на всякий случай пожаловался на генератор, который барахлит и отказался фотографироваться. Выезжая со двора я заметил, что в межквартальных проездах в сторону Пархоменко особо сноровистые жители выпилили себе гаражи в снегу, со стенами выше моего роста. Но у меня из-за холода уже села батарейка айфона да и у Азамата моргал индикатор заряда фотоаппарата - в такую погоду все надо делать быстро. Старушка так и не завелась, кроме во дворе осталось еще несколько "бесхозяйных" машин, но работать было уже где и дышалось как-то легче.
Попросив фотографа Азамата Нургалиева залить карточки в облако, мы забрали с собой сотрудницу кировской пресс-службы Гульназ Агзамову со "свежим" фотоаппаратом и с функцией видеосьемки и поскакали искать обещанную Иваном снежную свалку, или, говоря "по-научному" пункт приема снега. Я погнал нашу "съемочную бригаду" на любимую с прошлого лета улицу Марии Одена, которую, несмотря на близость к Белому дому, часто забывают местные власти - там жители сами лопаты не боятся и все уже себе откопали. Ткнулись в пустой ледовый городок в Уфимском амфитеатре и поехали в сторону Третьей пристани.
По дороге тормознулись в начале улицы Заки Валиди, чтобы опросить и сфоткать работающих снеговыми лопатами - это оказались сотрудники местной управляющей компании и с ними паренек лет 14-ти, который подменил на лопате свою маму.
Чтобы добраться до снежной свалки Юга Уфы. нужно мимо Монумента дружбы проскочить в сторону "Ленты" . По дороге туда мы встретили на набережной уазик МЧС, который расчищал снег на берегу, и, как пояснил Иван, готовил иордань (это прорубь такая крестообразная, символ реки Иордан) к предстоящему Крещению, которое православные будут отмечать 19 января.
Павильон, куда принимают миллион кубов снега, заявленный уфимскими властями, предствляет из себя огороженную, как мне показалось, площадку в несколько десятков гектар, где параллельно велись и земляные работы, и "снежные" - выравнивание "дна" этого снегоприемного пункта, и складирование снега, который подвозили оранжевые камазы, старые зилки и китайские трехосники - в общем, в виду тотальности субботника, самосвалы были разными в зависимости от форм собственности и зажиточности сдатчиков снега.
Для полноты счастья мне не хватило во всей этой истории самих горожан, в смысле жителей самих очищаемых домов или улиц, которые бы бы с лопатой в руках доказали бы справедливо выспылившему пресс-секретарю Горсовета (не путать с мэрией) Жене Рахимкулову, что не являются слюнтяями. ЖКХ-шники и муниципалы, которых я опрашивал, особо не надеялись на поддержку уфимцев - уберут машины, и на том спасибо.
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