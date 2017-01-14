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15 января, воскресенье
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ФОТОФАКТ
В Уфе жители одного из районов организовали флешмоб в преддверии «Недели звезд хоккея»// 14.01.2017
Мероприятие пройдет в Уфе с 15 по 22 января.
Фото: Администрация ГО г Уфа
Жители Демского района Уфы в канун старого нового года организовали необычный флешмоб в преддверии «Недели звезд хоккея», сообщает пресс-служба городской администрации. Автомобилисты, проживающие в этом районе, выстроили из своих машин аббревиатуру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), девиз «Дема – это мы» и т.д. Результат они зафиксировали с высоты птичьего полета с помощью дрона. Всего в мероприятии приняли участие около 300 автомобилистов.
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