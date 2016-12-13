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13 декабря, вторник
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ФОТОФАКТ
В Уфе жители Сипайлово наблюдали в небе "световой столб"// 13.12.2016
Лучи света отражались от земли как при северном сиянии.
Жители Сипайлово вчера могли наблюдать в небе очень интересное явление. Внешне оно напоминало северное сияние.
Директор уфимского планетария Анатолий Денисов пояснил «Медиакорсети», что оно носит название «световой столб».
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