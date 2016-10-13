Памятник Мустаю Кариму в Уфе предстал в обновленном виде

Кристина ДЕЙНЕКО

Его снабдили надписями на трех языках.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Памятник Мустаю Кариму обновили. Постамент находится возле дома Профсоюзов (ул.Кирова, 1). Теперь у входа в сквер установлены одинаковые гранитные тумбы. Там высечены слова "Сквер имени Мустая Карима", надпись сделана на 3 языках: башкирском, русском и английском.

На самом памятнике башкирскому поэту также появилось обновление - надписи золотыми буквами "Мустаю Кариму — народ Башкортостана" на двух языках — башкирском и русском. На постаменте также установили табличку с информацией о поэте и авторах памятника.