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ФОТОФАКТ

Памятник Мустаю Кариму в Уфе предстал в обновленном виде

Кристина ДЕЙНЕКО // 13.10.2016
Его снабдили надписями на трех языках.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Памятник Мустаю Кариму обновили. Постамент находится возле дома Профсоюзов (ул.Кирова, 1). Теперь у входа в сквер установлены одинаковые гранитные тумбы. Там высечены слова "Сквер имени Мустая Карима", надпись сделана на 3 языках: башкирском, русском и английском.

На самом памятнике башкирскому поэту также появилось обновление - надписи золотыми буквами "Мустаю Кариму — народ Башкортостана" на двух языках — башкирском и русском. На постаменте также установили табличку с информацией о поэте и авторах памятника.

 

 

 

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