Уфимца возмутила «головокружительная» лестница в офисе общества для слепых

Ольга КОРЗИК

Ступеньки у лестницы действительно довольно «крутые».

Уфимцев недовольны одним из филиалов Всероссийского общества слепых, расположенного по улице Достоевского, 102 в Уфе. Как пишет Ufa-room.ru, в социальной сети Facebook появилось сообщение «с весьма справедливым возмущением по поводу размещения скользкой керамической плитки, вместо тактильной».

- Но вот это, по-моему, перебор! Всегда на этом месте бомбило от того, что офис Общества слепых находится в подъезде с самой головокружительной лесенкой! Но уложить на ступеньку скользкую керамическую плитку… Вы рехнулись там полностью??? - пишет пользователь социальной сети. Также он просит подсказать ему, кто может помочь в данной ситуации.