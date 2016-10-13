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ФОТОФАКТ

Уфимца возмутила «головокружительная» лестница в офисе общества для слепых

Ольга КОРЗИК // 13.10.2016
Ступеньки у лестницы действительно довольно «крутые».

Уфимцев недовольны одним из филиалов Всероссийского общества слепых, расположенного по улице Достоевского, 102 в Уфе. Как  пишет Ufa-room.ru, в социальной сети Facebook появилось сообщение «с весьма справедливым возмущением по поводу размещения скользкой керамической плитки, вместо тактильной».

- Но вот это, по-моему, перебор! Всегда на этом месте бомбило от того, что офис Общества слепых находится в подъезде с самой головокружительной лесенкой! Но уложить на ступеньку скользкую керамическую плитку… Вы рехнулись там полностью??? - пишет пользователь социальной сети. Также он просит подсказать ему, кто может помочь в данной ситуации. 

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