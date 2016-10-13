Анна Ахматова написала о лужах в Уфе

Наталья КУЗНЕЦОВА

Одна из жительниц Сипайлово обратилась с жалобой в администрацию города.

Жительница Инорса Анна Ахматова обратилась в администрацию города с жалобой. Ее возмущает состояние тротуаров по улице Ферина около дома 5

- Я уже писала о ужасающем состоянии тротуаров, - пишет женщина. - Получила ответ от начальниа УЖКХиС Р. Варина (Ринат Варин, начальник УЖКХиС администрации Калининского района – прим.ред.) - Но решения проблемы нет, получила банальную отписку.