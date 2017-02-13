13 февраля, понедельник
ФОТОФАКТ

В Уфе на улице Коммунистической обрушилась крыша ангара

Наталья КУЗНЕЦОВА // 13.02.2017
Районная администрация решает вопрос о демонтаже объекта.

Фото: ufacity.info

В Уфе вчера, 12 февраля обрушилась крыша частного металлокаркасного гаража на ул.Коммунистическая, 111. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В результате обрушения жертв нет, - прокомментировал специалист по гражданской обороне управления гражданской защиты по Кировскому району Уфы Александр Никитин. - Установлено, что ангар использовался владельцем для собственных нужд. Его конструкция морально и физически устарела (ангар построен в 1995 году).

В настоящее время решается вопрос о демонтаже ангара, уточнили в мэрии.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ФОТОФАКТ

09.02.2017
В Уфе заметили горящее сердце
Шар в виде символа любви появился в предверии 14 февраля.

09.02.2017
В Уфе сыграли Битлов
Этно джаз бэнд Олега Киреева "Орлан" и медийные личности Уфы исполнили самые популярные композиции известной британской рок-группы.

06.02.2017
Дольщики уфимского ЖК “Юл-Ай» отправились на голодовку в Москву
Сегодня они вылетели из аэропорта Уфы.

02.02.2017
В Уфе на детской площадке огромная ветка рухнула под тяжестью снега
По счастливой случайности детей рядом не было.

30.01.2017
Дольщик ЖК «Юл-Ай» провел одиночный пикет у Белого дома в Уфе
Он напомнил, что до начала голодовки в Москве осталось семь дней.

30.01.2017
Житель Уфы обеспокоен вырубкой «Кошкиного леса»
Он считает, что данный инцидент требует тщательного разбирательства.

26.01.2017
Уфимец предложил дать имя Ялалова большим сугробам
Он считает, что в городе должны, например, появиться «Ялаловские зубчатки».

23.01.2017
В Уфе в парке Якутова появилось новое освещение
Были использованы энергосберегающие лампы.

22.01.2017
Фоторепортаж: В Уфе состоялось закрытие Недели звёзд КХЛ
На льду сразились команды «Восток» и «Запад».

21.01.2017
На трассе Уфа-Белорецк возник огромный затор
Движение остановлено в обе стороны.

20.01.2017
Уфа стоит в 10-бальных пробках
Метели и снегопад снова усложнили жизнь горожан.

19.01.2017
В Уфе осужденные в колонии отметили Крещение
Более 40 осужденных окунулись в ледяную воду.

19.01.2017
Рустэма Хамитова предупредили о голодовке в Москве
Дольщики микрорайона «Юл-Ай» в Уфе вышли на пикет у Дома правительства.

18.01.2017
Проход на пешеходном переходе на улице Менделеева в Уфе открыт
После публикации «Медиакорсети» его расчистили до асфальта.

17.01.2017
В Уфе пешеходный переход стал недоступен после уборки снега
Дорожка для пешеходов превратилась в один большой сугроб.

14.01.2017
Репортёр ИА "Медиакорсеть" нашёл последнее пристанище уфимского снега
Сотрудники городских структур вышли на субботник против снега вместо горожан.

13.01.2017
В Уфе на улице Коммунистической образовалась большая колея
Ледяные наросты образовались возле главпочтамта.

13.01.2017
В Уфе прошел одиночный пикет дольщиков микрорайона «Юл-Ай»
Отчаявшиеся уфимцы требуют от прокурора Башкирии Андрея Назарова разобраться в сложившейся ситуации.

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"