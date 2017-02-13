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13 февраля, понедельник
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ФОТОФАКТ
В Уфе на улице Коммунистической обрушилась крыша ангара// 13.02.2017
Районная администрация решает вопрос о демонтаже объекта.
Фото: ufacity.info
В Уфе вчера, 12 февраля обрушилась крыша частного металлокаркасного гаража на ул.Коммунистическая, 111. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- В результате обрушения жертв нет, - прокомментировал специалист по гражданской обороне управления гражданской защиты по Кировскому району Уфы Александр Никитин. - Установлено, что ангар использовался владельцем для собственных нужд. Его конструкция морально и физически устарела (ангар построен в 1995 году).
В настоящее время решается вопрос о демонтаже ангара, уточнили в мэрии.
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