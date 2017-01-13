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14 января, суббота
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ФОТОФАКТ
В Уфе на улице Коммунистической образовалась большая колея// 13.01.2017
Ледяные наросты образовались возле главпочтамта.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Центральные улицы города хоть и чистят от снега, но тем не менее колеи все равно образуются. Например на улице Коммунистическая пешеходный переход возле главпочтамта покрыт толстым слоем льда и снега.
Также толстый слой снега и льда покрыл и улицу Пушкина. Самый настоящий каток образовался на остановке возле медицинского института. Уфимцы, садясь на общественный транспорт, зачастую подскальзываются и падают, рискуя попасть под колеса автобусов.
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