В Уфе на улице Коммунистической образовалась большая колея

Кристина ДЕЙНЕКО

Ледяные наросты образовались возле главпочтамта.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Центральные улицы города хоть и чистят от снега, но тем не менее колеи все равно образуются. Например на улице Коммунистическая пешеходный переход возле главпочтамта покрыт толстым слоем льда и снега.

Также толстый слой снега и льда покрыл и улицу Пушкина. Самый настоящий каток образовался на остановке возле медицинского института. Уфимцы, садясь на общественный транспорт, зачастую подскальзываются и падают, рискуя попасть под колеса автобусов.