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ФОТОФАКТ
В Уфе прошел одиночный пикет дольщиков микрорайона «Юл-Ай»// 13.01.2017
Отчаявшиеся уфимцы требуют от прокурора Башкирии Андрея Назарова разобраться в сложившейся ситуации.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Жительница Уфы Юлия Баобасова, не надеясь уже почти ни на что, вышла на одиночный пикет прямо перед зданием прокуратуры Башкирии. У женщины осталась единственная возможность достучаться до правоохранителей, считает она. Вместе с ней на одиночном пикете (заменяя друг друга через каждые 20 минут) были еще несколько дольщиков уфимского микрорайона «Юл-Ай».
По их словам, уже несколько лет граждане ждут свои квартиры в доме Литер 6 по улице Сун-Ят-Сена. Застройщик «Завод Промсталь» начал строить здание и, по словам дольщиков, не против его завершить, но ему мешают некоторые обстоятельства, а именно администрация Уфы. Уфимцы хотят встретиться с главным прокурором Башкирии, но по непонятным причинам записаться на прием к нему у них так и не получилось.
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