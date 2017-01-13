В Уфе прошел одиночный пикет дольщиков микрорайона «Юл-Ай»

Кристина ДЕЙНЕКО

Отчаявшиеся уфимцы требуют от прокурора Башкирии Андрея Назарова разобраться в сложившейся ситуации.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Жительница Уфы Юлия Баобасова, не надеясь уже почти ни на что, вышла на одиночный пикет прямо перед зданием прокуратуры Башкирии. У женщины осталась единственная возможность достучаться до правоохранителей, считает она. Вместе с ней на одиночном пикете (заменяя друг друга через каждые 20 минут) были еще несколько дольщиков уфимского микрорайона «Юл-Ай».

По их словам, уже несколько лет граждане ждут свои квартиры в доме Литер 6 по улице Сун-Ят-Сена. Застройщик «Завод Промсталь» начал строить здание и, по словам дольщиков, не против его завершить, но ему мешают некоторые обстоятельства, а именно администрация Уфы. Уфимцы хотят встретиться с главным прокурором Башкирии, но по непонятным причинам записаться на прием к нему у них так и не получилось.