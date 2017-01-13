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ФОТОФАКТ
В Уфе сгорел пассажирский автобус// 13.01.2017
Фото пожара за офисом Сбербанка появилось в социальных сетях.
Фото: группа БашДТП
В группе «БашДТП» в социальной сети Вконтакте появились фото горящего автобуса в автопарке «Башавтотранс» за офисом Сбербанка на улице Зорге в Уфе. По свидетельствам очевидцев пожар был потушен быстро. Напомним, что в прошлом году рядом с этим же офисом сгорело строящееся здание бизнес-центра.
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