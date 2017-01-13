В Уфе появились новые ледяные хоккеисты

13.01.2017

В Уфе прошел одиночный пикет дольщиков микрорайона «Юл-Ай» Отчаявшиеся уфимцы требуют от прокурора Башкирии Андрея Назарова разобраться в сложившейся ситуации.

13.01.2017

В Уфе сгорел пассажирский автобус Фото пожара за офисом Сбербанка появилось в социальных сетях.

09.01.2017

В Уфе зимой забыли про пешеходов Узкие улицы, сосульки над головами и непроходимые пешеходные переходы - вот что ожидало уфимцев на улице в первый рабочий день после Нового года.

07.01.2017

В Уфе автомобили «Скорой» застревают в снежных заносах Пользователи социальных сетей размещают фото застрявших неотложек и ругают коммунальные службы

02.01.2017

1 января уфимцы пробежали 2017 метров Участие во флэшмобе приняло более 2 000 человек.