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ФОТОФАКТ

В Уфе появились новые ледяные хоккеисты

Кристина ДЕЙНЕКО // 13.01.2017
Площадь перед "Уфа Арена" продолжает преображаться.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В честь Матча звезд КХЛ площадь перед "Уфа Арена" наполнилась различными спортивными фигурами: хоккеистов, замороженных хоккейных форм, сердца и хэштега  #KHLALLSTARS. 

Напомним, до главного спортивного события Уфы остались считаные дни. Уже в эти выходные состоится выступление молодежных сборных. А на следующий уик-энд взрослые команды, в том числе и женские, возьмут клюшки в руки. 

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ФОТОФАКТ
В Уфе появились новые ледяные хоккеисты

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