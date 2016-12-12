В Башгоспедуниверситете прошла акция «Мы граждане России»

09.12.2016

Жители Шакши двадцать лет живут без асфальта В администрации города им ответили, что и в этом году финансирование не предусмотрено.

30.11.2016

Дороги Уфы тают вместе со снегом В столице Башкирии сегодня, 30 ноября, произошло уже два ЧП.

20.11.2016

В Уфе посреди оживленной улицы растут ледяные горы Уже на протяжении нескольких дней коммунальщики не могут их убрать с дороги.

10.11.2016

В центре Уфы готовятся к Новому году С голубой ели возле Министерства сельского хозяйства сбивают шишки.