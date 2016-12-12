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12 декабря, понедельник
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ФОТОФАКТ
В Башгоспедуниверситете прошла акция «Мы граждане России»// 12.12.2016
Студентам раздали ленты триколора флага и Конституцию России.
В Башкирском госпедуниверситете имени М. Акмуллы сегодня прошла праздничная акция «Мы граждане России». Ее провели волонтерский центр вуза и общественный центр «Волонтеры Победы».
Студентам раздали ленточки с флагом России, а также Конституции РФ. Также им задавали вопросы на знание основного закона государства и рассказывали о его создании.
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