В центре Уфы готовятся к Новому году

Кристина ДЕЙНЕКО

С голубой ели возле Министерства сельского хозяйства сбивают шишки.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня, 10 ноября, возле министерства сельского хозяйства в Уфе с голубой ели начали сбивать шишки. Оказалось, это делается для того, чтобы повесить гирлянду на дерево. Сразу почувствовалось, что Новый год уже близко. Город потихоньку готовится к празднику. Тем временем до Нового 2017 года остался всего 51 день.