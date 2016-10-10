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ФОТОФАКТ

В уфимском Сипайлово дети гуляют на строительных плитах

Наталья КУЗНЕЦОВА // 10.10.2016
Затянувшийся ремонт труб создает потенциально опасную ситуацию для юных жителей микрорайона.

В уфимском микрорайоне Сипайлово на улице Баязита Бикбая  площадка, разрытая при ремонте труб стала игровой площадкой для детей.

В одном из пабликов социальной сети Вконтакте появилось фото, на котором видно, что малыши стоят прямо на краю сложенных строительных плит. Положение их крайне неустойчивое, видно, что они в любой момент могут обрушиться, а дети, как результат, получить травму.

- Видимо, ремонт немного затянулся, и этим активно пользуются дети, которые каждый день возвращаются со школы, - говорится в записи к посту. – Надеюсь, халатность властей прекратится, и ремонтные работы вскоре закончатся.

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