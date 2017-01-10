В Башкирии вандалы сломали ледяную скульптуру Салавата Юлаева

Злата ЗУКОВИЧ

Композиция была победителем в конкурсе ледяных скульптур.

Фото: Вконтакте

На центральной площади Учалов неизвестные практически полностью разрушили копию памятника Салавата Юлаева изо льда. Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на городское хозяйство местного муниципалитета, разрушенная композиция, авторство которой принадлежит Ринату Шакирову, победила в ежегодном городском конкурсе «Волшебный лед».

Ледяная фигура не простояла и месяца – ее установили 25 декабря 2016 года, а вандалы испортили ее в новогодние праздники. Камеры наблюдения на месте нахождения скульптуры нет. Личность вандалов не установлена.

Вот как выглядела ледяная скульптура:

И как она выглядит теперь.