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10 января, вторник
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ФОТОФАКТ
В Уфе на балконах нависли огромные сосульки// 10.01.2017
Ледяные глыбы нависли на балконах многоквартирого дома.
Фото: Анна ЕВСЕЕВА
Огромная сосулька была замечена на доме №1 по проспекту Салавата Юлаева. Уфимка Анна Евсеева сняла ледяную глыбу на телефон. Девушка сообщила, что сделала эту фотографию 8 января, и ей не известно, в каком состоянии сейчас снятые ею огромные сосульки.
Сейчас в Уфе на многих домах можно наблюдать сосульки разного калибра. Регулярно их убирают управляющие компании, но делают это далеко не все. Кроме того, если наросты изо льда появились на балконах, то, скорее всего, убирать их должны сами собственники жилья.
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