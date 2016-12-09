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9 декабря, пятница
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ФОТОФАКТ
Жители Шакши двадцать лет живут без асфальта// 09.12.2016
В администрации города им ответили, что и в этом году финансирование не предусмотрено.
В администрацию города обратились жители дома на улице Гвардейской, 44/2 в Шакше. Они жалуются на то, что ремонт внутриквартальной дороги не проводился уже 20 лет. В здании также находится отделение гинекологии муниципальной поликлиники №12, однако это не способствует ремонту. Ресурсоснабжающие организации, по словам граждан, постоянно перерывают дорогу для устранения протечки в своих сетях. А недавно, проводя очередной ремонт, они разрушили ограждение около гинекологии и не восстановили его.
К городским властям люди обращались уже много раз, но ничего добиться не смогли. В этот раз последовала аналогичная реакция города. В ответном письме мэрия сообщила, что финансирование на ремонт дороги в этом году не предусмотрено.
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