Жители Шакши двадцать лет живут без асфальта

Наталья КУЗНЕЦОВА

В администрации города им ответили, что и в этом году финансирование не предусмотрено.

В администрацию города обратились жители дома на улице Гвардейской, 44/2 в Шакше. Они жалуются на то, что ремонт внутриквартальной дороги не проводился уже 20 лет. В здании также находится отделение гинекологии муниципальной поликлиники №12, однако это не способствует ремонту. Ресурсоснабжающие организации, по словам граждан, постоянно перерывают дорогу для устранения протечки в своих сетях. А недавно, проводя очередной ремонт, они разрушили ограждение около гинекологии и не восстановили его.

- Во двор не заехать, дети в школу ходят по грязи и лужам, - говорится в письме в мэрию. - Рядом музыкальная школа, ФОК, детям приходиться обходить грязь про проездной дороге, где нет ни пешеходной дорожки, ни знаков перехода пешеходов, машины с бешеной скоростью проезжают.

К городским властям люди обращались уже много раз, но ничего добиться не смогли. В этот раз последовала аналогичная реакция города. В ответном письме мэрия сообщила, что финансирование на ремонт дороги в этом году не предусмотрено.