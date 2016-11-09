|
9 ноября, среда
|
ФОТОФАКТ
В Уфе тротуары завалили кучи грязного снега// 09.11.2016
А дворы больше напоминают места после боевых действий.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
После обильного снегопада Уфа превратилась в грязный и серый мегаполис. На дорогах - каша из снега и грязи, да и во дворах ситуация не лучше. Как и предупреждал ранее старый новый мэр Ирек Ялалов, "убирать снег будут не везде". Например, в Кировском районе, стоит зайти в любой двор и увидеть картину, прямо скажем, удручающую: грязь, снег, сугробы.
Убирать всю эту "красоту", видимо, будут сами жильцы, или придется подождать, пока все это растает естественным способом?
Что сейчас происходит в Уфе - смотрите в нашем фоторепортаже.
Кстати, в Уфе есть еще одна зимняя забава - класть асфальт в снег. Фотографии фигурной укладки асфальта недалеко от кинотеатра "Победа" прислал Сергей Шапкин.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
09.11.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе тротуары завалили кучи грязного снега
09.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии МВД завершило расследование дело преступной группировки из Нефтекамска
09.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе дети больше месяца ищут пропавшего отца
09.11.2016 // ФОТОФАКТ
В одном из домов Уфы образовалась трещина в балконах на трех этажах
09.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Кузнецовский затон в Уфе активно застраивается
09.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии примут новую жилищную программу для нуждающихся семей
08.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии начали разрабатывать новые тарифы на эвакуацию автомобилей
08.11.2016 // СПОРТ
"Салават Юлаев" на домашнем льду одолел тольяттинскую "Ладу"
5-Я КОЛОНКА
Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте