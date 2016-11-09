В Уфе тротуары завалили кучи грязного снега

Кристина ДЕЙНЕКО

А дворы больше напоминают места после боевых действий.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

После обильного снегопада Уфа превратилась в грязный и серый мегаполис. На дорогах - каша из снега и грязи, да и во дворах ситуация не лучше. Как и предупреждал ранее старый новый мэр Ирек Ялалов, "убирать снег будут не везде". Например, в Кировском районе, стоит зайти в любой двор и увидеть картину, прямо скажем, удручающую: грязь, снег, сугробы.

Убирать всю эту "красоту", видимо, будут сами жильцы, или придется подождать, пока все это растает естественным способом?

Что сейчас происходит в Уфе - смотрите в нашем фоторепортаже.

Кстати, в Уфе есть еще одна зимняя забава - класть асфальт в снег. Фотографии фигурной укладки асфальта недалеко от кинотеатра "Победа" прислал Сергей Шапкин.