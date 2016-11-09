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9 ноября, среда
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ФОТОФАКТ
В одном из домов Уфы образовалась трещина в балконах на трех этажах// 09.11.2016
Жители опасаются, что они могут упасть в любой момент.
Фото: ufacity.info
В доме 10/2 на улице Гагарина в уфимском микрорайоне Сипайлово на балконах образовалась трещина. Она появилась на уровне четвертого, пятого и шестого этажей и, по словам жителей, постоянно увеличивается
- Было решение собрания с протоколом, были акты, собрана куча бумаг, а "воз и ныне там", - пишет председатель совета дома в администрацию города. - УЖХ "Сипайловский" нам обещали, писали письма, сроки все вышли. Но балконы могут упасть в любой день. Только зачем до трагедий доводить, не понимаю. Люди в квартирах ощущают себя, как на "войне", выходя на балкон.
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