В одном из домов Уфы образовалась трещина в балконах на трех этажах

Наталья КУЗНЕЦОВА

Жители опасаются, что они могут упасть в любой момент.

Фото: ufacity.info

В доме 10/2 на улице Гагарина в уфимском микрорайоне Сипайлово на балконах образовалась трещина. Она появилась на уровне четвертого, пятого и шестого этажей и, по словам жителей, постоянно увеличивается

- Было решение собрания с протоколом, были акты, собрана куча бумаг, а "воз и ныне там", - пишет председатель совета дома в администрацию города. - УЖХ "Сипайловский" нам обещали, писали письма, сроки все вышли. Но балконы могут упасть в любой день. Только зачем до трагедий доводить, не понимаю. Люди в квартирах ощущают себя, как на "войне", выходя на балкон.