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9 февраля, четверг
ФОТОФАКТ

В Уфе заметили горящее сердце

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 09.02.2017
Шар в виде символа любви появился в предверии 14 февраля.

Воздушный шар на улице Кирова заметили уфимцы. Шар в виде сердца поднялся над землёй. Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что это репетиция Дня Святого Валентина, который наступит через несколько дней, но и не исключили, что это чьё-то признание в любви. 

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