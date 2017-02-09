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9 февраля, четверг
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ФОТОФАКТ
В Уфе заметили горящее сердце// 09.02.2017
Шар в виде символа любви появился в предверии 14 февраля.
Воздушный шар на улице Кирова заметили уфимцы. Шар в виде сердца поднялся над землёй. Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что это репетиция Дня Святого Валентина, который наступит через несколько дней, но и не исключили, что это чьё-то признание в любви.
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