В Уфе сыграли Битлов

09.02.2017

В Уфе заметили горящее сердце Шар в виде символа любви появился в предверии 14 февраля.

19.01.2017

Рустэма Хамитова предупредили о голодовке в Москве Дольщики микрорайона «Юл-Ай» в Уфе вышли на пикет у Дома правительства.

13.01.2017

В Уфе прошел одиночный пикет дольщиков микрорайона «Юл-Ай» Отчаявшиеся уфимцы требуют от прокурора Башкирии Андрея Назарова разобраться в сложившейся ситуации.