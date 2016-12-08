В Уфе зажгли главную ёлку столицы

30.11.2016

Дороги Уфы тают вместе со снегом В столице Башкирии сегодня, 30 ноября, произошло уже два ЧП.

20.11.2016

В Уфе посреди оживленной улицы растут ледяные горы Уже на протяжении нескольких дней коммунальщики не могут их убрать с дороги.

10.11.2016

В центре Уфы готовятся к Новому году С голубой ели возле Министерства сельского хозяйства сбивают шишки.

08.11.2016

Уфу засыпало снегом Уфимцы сегодня откапывали не только свои машины, но и двери офисов.