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ФОТОФАКТ

В Уфе зажгли главную ёлку столицы

Кристина ДЕЙНЕКО // 08.12.2016
На открытие приехало два Деда Мороза.

Фото: Руслан ГИЛИМХАНОВ

Накануне вечером, в парке Ватан состоялось открытие главной городской ёлки. На празднике присутствовали два Деда Мороза, один из нех главный Дед Мороз России. На площади собралась самая настоящая толпа. Мамы, папы, дети, бабушки и дедушки - все хотели получить заряд позитива перед предстоящим Новым годом. Подробне в фоторепортаже Руслана Гилимханова.

 

 

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5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
В Уфе зажгли главную ёлку столицы

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