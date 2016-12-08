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8 декабря, четверг
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ФОТОФАКТ
В Уфе зажгли главную ёлку столицы// 08.12.2016
На открытие приехало два Деда Мороза.
Фото: Руслан ГИЛИМХАНОВ
Накануне вечером, в парке Ватан состоялось открытие главной городской ёлки. На празднике присутствовали два Деда Мороза, один из нех главный Дед Мороз России. На площади собралась самая настоящая толпа. Мамы, папы, дети, бабушки и дедушки - все хотели получить заряд позитива перед предстоящим Новым годом. Подробне в фоторепортаже Руслана Гилимханова.
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