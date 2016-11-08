Уфу засыпало снегом

Кристина ДЕЙНЕКО

Уфимцы сегодня откапывали не только свои машины, но и двери офисов.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

8 ноября Уфу в буквальном смысле этого слова засыпало снегом. Утром многие бросили затею откопать свои автомобили и пересели на общественный транспорт. Те, кто все же вытащил машину из снежного плена, простояли в 10-бальной пробке. Как выглядит заснеженая Уфа, вы можете увидеть в нашем фоторепортаже.