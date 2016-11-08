8 ноября, вторник
ФОТОФАКТ

Уфу засыпало снегом

Кристина ДЕЙНЕКО // 08.11.2016
Уфимцы сегодня откапывали не только свои машины, но и двери офисов.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

8 ноября Уфу в буквальном смысле этого слова засыпало снегом. Утром многие бросили затею откопать свои автомобили и пересели на общественный транспорт. Те, кто все же вытащил машину из снежного плена, простояли в 10-бальной пробке. Как выглядит заснеженая Уфа, вы можете увидеть в нашем фоторепортаже.

 

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ФОТОФАКТ
Уфу засыпало снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
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