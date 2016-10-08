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8 октября, суббота
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ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Башкирии «Справедливая Россия» митинговала под баннером «Единой России»// 08.10.2016
Прошедший в Исянгулово митинг проходил не только под знамёнами «Справедливой России»
Как уже сообщала «Медиакорсеть» седьмого октября в Зианчуринском районе Башкирии прошёл митинг против действующей власти. Активисты «Справедливой России» организовали сход граждан на центральной площади районного центра Исянгулово. Наш фотокорреспондент обратил внимание, что в этот день на площади была не только атрибутика справоросов, но и другой парламентской партии. Выяснить специально ли повесили баннер перед митингом, или он висит на этом месте давно не удалось. Поэтому просто наслаждайтесь картинкой и улыбайтесь.
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